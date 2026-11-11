Bournemouth vs Nottingham, 22h00 ngày 21/11/2026: Cuộc đọ sức giữa pressing tốc độ và phản công sắc bén. Ai sẽ làm chủ thế trận tại Vitality

Trận đấu Bournemouth vs Nottingham tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27 hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn khi hai đội đang thể hiện phong độ trái ngược. Bournemouth liên tiếp giành những kết quả tích cực và sở hữu lợi thế sân nhà.

Trong khi đó, Nottingham vừa tạo bất ngờ trước Manchester City nhưng vẫn cần cải thiện sự ổn định. Cuộc đối đầu tại Vitality được dự báo sẽ có nhiều tình huống đáng chú ý.

Tổng quan trận đấu Bournemouth vs Nottingham

Cuộc đối đầu Bournemouth vs Nottingham diễn ra lúc 22h00 ngày 21/11/2026 trên sân Vitality. Đây là trận đấu thuộc vòng 11 Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

Trước trận đấu, Bournemouth đứng thứ 7 với 15 điểm sau 10 vòng, trong khi Nottingham xếp thứ 16 với 9 điểm. Khoảng cách sáu điểm phản ánh sự khác biệt về phong độ giữa hai đội trong giai đoạn đầu mùa.

Phong độ đội nhà Bournemouth

Bournemouth đang thể hiện phong độ rất ấn tượng trên nhiều đấu trường. Trong năm trận gần nhất, đội bóng giành chiến thắng tuyệt đối, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Tại Ngoại hạng Anh, Bournemouth lần lượt đánh bại Manchester United 3-0, Leeds United 2-0 và Ipswich Town 2-1. Xen giữa những kết quả này là chiến thắng 3-0 trước Aston Villa tại Carabao Cup và 3-1 trước Sparta Prague ở Europa League.

Phong độ đội khách Nottingham

Nottingham vừa tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Manchester City 3-1 tại Ngoại hạng Anh ngày 7/11. Chiến thắng trước đối thủ mạnh giúp đội bóng cải thiện đáng kể tinh thần thi đấu.

Tuy nhiên, phong độ tổng thể của Nottingham vẫn thiếu ổn định. Trong năm trận gần nhất tại giải quốc nội, họ chỉ thắng một, hòa một và nhận ba thất bại.

Trước chiến thắng Man City, Nottingham từng thua Brentford 0-2, hòa Ipswich Town 1-1, thất bại trước Arsenal 0-1 và Crystal Palace 1-3.

Lịch sử đối đầu Bournemouth vs Nottingham

Thành tích đối đầu Bournemouth vs Nottingham đang nghiêng về Bournemouth. Trong năm lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Bournemouth giành 2 chiến thắng và hai đội hòa ba trận. Nottingham chưa có chiến thắng nào trong giai đoạn này.

Đáng chú ý, Bournemouth toàn thắng hai cuộc tiếp đón Nottingham gần nhất tại Vitality, ghi bảy bàn và không để thủng lưới.

Thành tích này mang đến lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Nottingham đang có sự tự tin sau chiến thắng trước Man City nên hoàn toàn có thể tạo ra một trận đấu khó khăn hơn dự kiến.

Dự đoán tỷ số Bournemouth vs Nottingham

Xét về phong độ, lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu, Bournemouth được đánh giá cao hơn. Đội chủ sân Vitality đang sở hữu hàng công hiệu quả và khả năng tổ chức phòng ngự tương đối chắc chắn.

Nottingham có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung bảo vệ khu vực trung lộ và khai thác những tình huống phản công.

Kịch bản nhiều khả năng xảy ra là Bournemouth chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép. Nottingham có thể tạo ra cơ hội, nhưng việc duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút sẽ là thử thách lớn.

xoilac dự đoán tỷ số Bournemouth vs Nottingham: 2-2 FT

Kết luận

Trận Bournemouth vs Nottingham ngày 21/11/2026 cả hai đội đều hướng đến mục tiêu giành trọn ba điểm. Bournemouth đang có phong độ vượt trội, trong khi Nottingham sở hữu tinh thần tốt sau chiến thắng bất ngờ trước Manchester City.

Với chuỗi kết quả tích cực, lợi thế sân Vitality và thành tích đối đầu thuận lợi, Bournemouth nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận. Nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, đội chủ nhà được kỳ vọng giành chiến thắng 2-1 để tiếp tục duy trì đà thăng hoa tại Ngoại hạng Anh.